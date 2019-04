Boeren, burgers en Netflixkijkers kunnen zich verheugen: glasvezel voor buitengebied Overbetuwe

Het buitengebied van de gemeente Overbetuwe kan eind 2019 waarschijnlijk genieten van een veel snellere internetverbinding. Maandag is een overeenkomst getekend tussen Glasvezel Buitenaf en de gemeente. Daardoor kan naar verwachting eind mei officieel de schop in de grond om daar een glasvezelnetwerk aan te leggen.

door Thomas Overdijk

In november vorig jaar stemde 52 procent van de bewoners van het buitengebied van Gelderland Midden en Zuid in met een glasvezelabonnement. Dat betekent dat de minimumdeelname van 50 procent was bereikt.

Nog meer gesprekken

Het bedrijf Glasvezel Buitenaf - een partij gespecialiseerd in de aanleg van glasvezel in buitengebieden - heeft het initiatief genomen om de Gelderse grond aan te pakken. Alleen in Zevenaar en Duiven lopen nog gesprekken om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Wijnte Hol ondertekende namens de gemeente Overbetuwe de samenwerking.

'Belabberde' verbindingen

'De leefbaarheid wordt de komende jaren aanzienlijk verbeterd voor inwoners van het buitengebied in Overbetuwe', vertelt Leo Scharenborg van Glasvezel Buitenaf. Hij vertelt dat veel boeren een sterkere verbinding nodig hebben voor hun bedrijfsvoering en dat er een toenemend aantal ZZP'ers woont dat thuis werkt

Volgens Scharenborg is het momenteel 'belabberd' gesteld met verbindingen in de buitengebieden, omdat huishoudens daar vaak nog een koperaansluiting hebben.

'Fatsoenlijk Netflix kijken'

Het initiatief en de verantwoordelijkheid om de glasvezelverbinding aan te leggen ligt volledig bij Glasvezel Buitenaf, maar de gemeente Overbetuwe is erg enthousiast over het project. 'De grotere kernen zijn een poos geleden al voorzien van glasvezel, maar de wens voor glasvezel in het buitengebied ligt al een hele tijd bij ons', vertelt een woordvoerder.

'We merken het hier vooral omdat er zoveel boeren in de buitengebieden van Overbetuwe wonen die met een modernere bedrijfsvoering steeds meer behoefte hebben aan een sterke bandbreedte. Maar goed, er wonen natuurlijk ook Overbetuwenaren die gewoon fatsoenlijk Netflix willen kijken.'

'Iedereen voorzien in 2020'

Als alles goed gaat, kan de aanleg van het netwerk eind mei van start gaan. Scharenborg verwacht dat vrijwel het hele buitengebied van Overbetuwe voor het einde van het jaar voorzien is van glasvezel. 'Begin 2020 kan iedereen in ieder geval genieten van een sterkere verbinding', besluit hij.

De kosten per huishouden blijven volgens hem hetzelfde als bij standaardproviders zoals Ziggo en KPN. Er is wel sprake van een eenmalig aansluitingsbedrag van 1.600 euro per huishouden. Die kan meteen afgekocht worden of er kan een maandelijkse bijdrage van 15,33 euro bij het standaardbedrag worden afgetikt.

Bewoners in het buitengebied van Overbetuwe met een zogenoemde coaxverbinding van Ziggo krijgen een aanbod om alsnog een glasvezelaansluiting af te nemen.

