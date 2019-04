Nijmeegse Fiets4daagse organiseert de Freedom Tour.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden en de bevrijding van het Rijk van Nijmegen plaatsvond. Daarom wordt dit jaar in plaats van de Nijmeegse Fiets4daagse een speciale fietstocht, de Freedom Tour, georganiseerd. Fietsen om te herinneren en te beleven dat we in vrijheid leven.

Deelnemers van de Freedom Tour fietsen in het weekend van 7 en 8 september twee dagen 75 kilometer. Er is ook de mogelijkheid om 1 dag mee te doen. Tijdens de bijzondere herdenkingsmaand september, kunnen deelnemers dagelijks voor twee routes kiezen (kort, circa 30 km en lang, circa 45 km). Zaterdag leidt de route langs Wijchen, Grave en het vennengebied. Zondag komen de fietsers door en langs Beek-Ubbergen, Groesbeek, Molenhoek en Malden.

Belevenissen op de fiets

De Freedom Tour is een fietsevenement waarbij alle elementen die kenmerkend zijn voor de Nijmeegse Fiets4daagse hetzelfde blijven. Denk hierbij aan de mooie routes, SuperStops, live muziek bij start en finish en een mooie herinneringsmedaille.

De deelnemers fietsen door een mooi en gevarieerd landschap waar onderweg veel te beleven is. Er wordt gefietst langs tal van historische plekken waar je de bevrijding, de operatie Market Garden en alles daaromheen kan proeven, ruiken, horen, zien én voelen!

Gidsen, re-enactors, ooggetuigen of gezelschappen vertellen daar over de bijzondere gebeurtenissen tijdens de oorlog en de bevrijding.

Samen fietsen met opa en oma

Ook voor kinderen is de Freedom Tour een leuk, gezellig, sportief en leerzaam evenement. Daarom is er de aanbieding voor grootouders die met hun kleinkinderen meedoen: de kleinkinderen doen dan gratis mee.



Inschrijven of meer informatie over de Freedom Tour is te vinden op de website: www.freedom-tour.nl.