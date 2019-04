Staatssecretaris praat in Kesteren over vaccineren

Zoals bekend wil de bewindsman de vaccinatiegraad, die een dalende lijn vertoont, helpen keren. De avond werd door ruim tweehonderd met name orthodoxe christenen bezocht. In de regio in en rond Kesteren is de vaccinatiegraad met 51,3 procent het laagst van Nederland. Naast de staatssecretaris was er nog een aantal gastsprekers. Ook NPV-directeur Diederik van Dijk, huisarts Dorrestein uit Ederveen en hervormd predikant ds. Lohuis uit Scherpenisse kwamen aan het woord.



Met name de predikant nam stelling tegen vaccinatie. Hij benadrukte het vertrouwen dat mensen in God zouden moeten hebben als het gaat om ziekte of dood. De staatssecretaris van de ChristenUnie kwam tot een andere conclusie. Hij ziet de medische wetenschap als een

Gift. De staatssecretaris hoopt bij dit soort bijeenkomsten mensen ervan te kunnen overtuigen dat vaccineren van belang is om de bevolking te beschermen tegen de mogelijk ernstige gevolgen van een infectieziekte.