Dijkdoorgang Tiel dicht: 'Het is nodig om dit te blijven oefenen'

Vanaf 18:00 uur moest het verkeer bij Tiel even omrijden. Want de gemeente oefent met het dichten van de dijkdoorgangen in de Waaldijk bij de Waterpoort en Bellevue. De balken moeten volgens Avri, dat de coupures in opdracht van de gemeente beheert, heel precies worden geplaatst. Het is echt een bouwpakket.

Onder toeziend oog

Het sluiten van de dijkdoorgang gebeurt onder toeziend oog van dijkbeheerder Wim Cornelissen. 'We hebben meerdere van dit coupures, maar het bijzondere aan deze is dat ze breed zijn en in beheer zijn van de gemeente', vertelt hij. De dijkbeheerder controleert vervolgens of het eindplaatje klopt: 'Ik kijk of alles degelijk past en of er geen spleten zijn. Het is niet even de balken pakken en erin beuren.'

Een timelapse van het dichten van de dijkdoorgang (tekst gaat verder onder de video):



Voor Cornelissen is het geen spannend werk. 'Het is voor mij gewoon werk, het sluiten van de A1 vind ik spectaculairder.' Inwoners van Tiel lijken het daar niet mee eens te zijn. De oefening trekt veel bekijks.

Regenrivier

De laatste keer dat de doorgang voor verkeer dicht moest was in 2011. 'Toen was het spannend', herinnert dijkbeheerder Wim Cornelissen zich. En dat zou zomaar weer nodig kunnen zijn. 'Het is steeds moeilijker te voorspellen. Bij regen reageert de rivier snel.'

Daarnaast zijn de grote temperatuurverschillen een probleem bij het voorspellen van de waterstand. 'Als het opeens warm is en de sneeuw in de Alpen smelt snel, dan is de waterstand ook snel hoog.' Het is daarom het beste als de sneeuw rustig kan dooien. 'Dan kan het water rustig naar beneden.' Dat kan dus niet bij grote en snelle temperatuurverschillen.

Waar komt de paardenmest vandaan?

Bij een echte noodtoestand wordt tussen de balken paardenmest of zand gestort om de boel te verstevigen. Maar zowel waterschap als Avri kunnen niet achterhalen waar de mest vandaan moet komen als het zover komt. ''We kennen veel agrariërs in dit gebied', lacht Jelmer Krom van waterschap Rivierenland. 'Dus dat komt dan vast wel goed...'