Autistische kinderen de dupe van nieuwe opvangregeling?

Van Everdingen is voorzitter van Stichting Maatjeswerk Autisme en zit in de adviesraad voor het sociaal domein. Ze is niet blij met de opvang (BSO) die verandert.

Nieuw model

Op dit moment bestaan de 'normale' buitenschoolse opvang en de BSOplus naast elkaar. De plus is bedoeld voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij ADHD of autisme hebben. In een nieuw model binnen de Foodvalley-regio zal dit worden samengevoegd. Dat moet per september gebeuren. Van Everdingen heeft er weinig vertrouwen in.

'Kijk ook naar het Passend Onderwijs, dat is nu drie jaar onderweg en daar vallen steeds meer kinderen uit. Er zijn steeds meer thuiszitters. Dat is de iets oudere groep en nu komt er weer een groep bij. Voor sommigen werkt dat echt niet en zal dat passende stukje toch nodig zijn.'

Toch zijn er ook andere geluiden te horen. Rina Liefting leidt zo'n BSOplus in de regio Barneveld en Ede. Personeel bij haar is beter in staat met kinderen om te gaan die een complexe zorgvraag hebben. Liefting is niet bang voor de toekomst, sterker nog: zij zegt er helemaal klaar voor te zijn.

Maar is het voor haar BSO ook niet veel gemakkelijker om 'reguliere' kinderen op te vangen dan een BSO die geen gespecialiseerde mensen in dienst heeft? Liefting beaamt dat, maar denkt ook dat in de praktijk mensen hun weg wel weten te vinden naar de opvang die het beste bij hun kind past.

Zelf betalen

De gemeente Ede presenteerde dinsdag de plannen voor de regio, waaronder ook Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Rhenen, Veenendaal en Renswoude vallen. Wageningen doet niet mee, hoewel de gemeente wel binnen Foodvalley valt.

Het idee is dat ouders zelf gaan betalen voor het opvangdeel, zoals andere ouders dit ook doen, en dat het stukje begeleiding vanuit de gemeente wordt gedekt. Dat is volgens de gemeenten eerlijker. Daarnaast drukt het in Ede alleen al de kosten met enkele tonnen. En dat is nodig om het tekort in de Jeugdzorg terug te dringen.

