Achterhoek wil 75 jaar vrijheid samen met Duitse gemeenten herdenken

door Domien Esselink

De provincie stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de herdenking. Nog eens een half miljoen moet komen van de zeven Achterhoekse gemeenten en externe partijen. Winterswijk is een van de gemeenten die aanhaakt en geld beschikbaar stelt.

'Thema beide zijden grens'

Ook Duitse grensgemeenten worden benaderd mee te doen aan het herdenken van 75 jaar vrijheid. 'Het is een thema voor beide zijden van de grens', zegt burgemeester Christoph Holtwisch van Vreden. 'Het is belangrijk dat de gemeenten en de burgers in Duitsland deze informatie ook krijgen, want het is goed om samen naar de toekomst te kijken. Die 75 jaar in vrijheid hebben we samen, en dat is niet vanzelfsprekend.'

Met het geld kunnen ook lokale herdenkingsinitiatieven worden ondersteund. Mocht het beoogde miljoen euro niet worden gehaald, dan wordt de begroting naar beneden bijgesteld. 'Hopelijk doen alle Achterhoekse gemeenten mee", zegt wethouder Aalderink.

Holocaustmonument

De gemeente heeft, net als de naburige gemeente Oost Gelre, ook 2000 euro over voor de realisering van een zogenaamd 'Holocaustmonument in delen'. Dat is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het comité en de VNG stellen voor dat alle gemeenten vanwaar Joden zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijdragen aan een Holocaustmonument. In elke gemeente komt een deel van dat monument te staan. 'Het gaat om maximaal 245 gemeenten en Winterswijk doet ook mee', zegt wethouder Wim Aalderink. 'In Winterswijk zijn 385 Joden weggevoerd.'

Voorproefje

In Winterswijk is dit jaar al een voorproefje op volgend jaar. De Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk wil op recreatieplas 't Hilgelo een bevrijdingsconcert houden voor zowel Nederlanders als Duitsers.