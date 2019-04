Vitesse-trainer Slutskiy geschorst wegens kritiek op scheidsrechter Gözübüyük

Vitesse accepteert de schorsing. Volgens Slutskiy heeft Gözübüyuk in drie wedstrijden op rij van Vitesse grote fouten gemaakt. Slutskiy, die een schorsing al had verwacht, reageert als volgt. 'Er is de afgelopen dagen genoeg gezegd over de situatie. Het belangrijkste vind ik dat het team zo goed mogelijk wordt klaargestoomd voor de slotfase van de competitie. Daar gaan wij ons nu op richten.'

Zondag kapittelde Slutskiy de scheidsrechter ook in zijn gedrag buiten de lijnen. 'Hij zegt nooit hallo. Geeft nooit een hand. Hij legt ook nooit beslissingen uit en dat is voor mij echt een verrassing. Deze man is te arrogant. Hij denkt dat mensen in het stadion voor hem komen. Ik ben echt kwaad. Hij is de meest vreselijke scheidsrechter in de wereld. En ontzettend zelfingenomen', sprak de oefenmeester tijdens de persconferentie.

Scheidsrechter Gözübüyük gaf aan dat Slutskiy te ver is gegaan met zijn uitspraken. Hij noemde de uitlatingen 'onaanvaardbaar.' De KNVB gaat daar dus nu in mee. Als de flamboyante coach nog een keer in de fout gaat, wordt de wedstrijd voorwaardelijk omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Door de schorsing mist Slutskiy zondag de uitwedstrijd van Vitesse tegen FC Utrecht. Assistent-trainer Oleg Yarovinsky neemt dan de honneurs waar.

