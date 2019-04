18 keer alarmnummer gebeld: beller aangehouden

De politie meldt niet of het om een vrouw of een man gaat. Volgens het bericht belde de persoon maandag 18 keer het alarmnummer. Daardoor bleef een alarmlijn bij de meldkamer onnodig bezet en konden anderen in een noodsituatie daar dus niet op terecht, aldus de politie.

Raampje ingetikt

Via het systeem werd het telefoonnummer van de verdachte achterhaald en is de politie naar het woonadres gegaan. Nadat daar eerst een raampje werd geforceerd, deed de bewoner alsnog de deur open. Toen de politie het telefoonnummer belde dat ze van de meldkamer gekregen had, ging de telefoon in het huis over. Het was voor de politie aanleiding genoeg om die persoon aan te houden. Volgens de wet is het niet toegestaan om opzettelijk, zonder noodzaak een alarmnummer te gebruiken. Er staat een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden op.