Einde analoge televisie komend weekend

Kabelmaatschappij Ziggo stopt in het aanstaande weekend in de gemeenten Rheden en Rozendaal met de doorgifte van analoge televisie. Er kan via de kabel vanaf dat moment uitsluitend nog digitaal tv worden gekeken.

Dit heeft ook consequenties voor de doorgifte van Studio Rheden op tv. De omroep is tot en met 15 april nog te zien via kanaal s14+ / 256,00 MHz in het analoge pakket. Dat stopt per 16 april.

Vanaf dan is ook Studio Rheden op tv uitsluitend digitaal te ontvangen via kanaal 36 op de Mediabox of 346 via het digitale kabelsignaal.

Het analoge radiopakket op 93.1 FM blijft voorlopig wel gehandhaafd.