Draagvlak voor ontwikkeling natuurreservaat Aaltense Goor

'Kijk dit was mijn huis. We zijn weggekocht en moet je kijken, er is na acht jaar nog niets gebeurd!' Een voormalig agrariër kijkt gefrustreerd en emotioneel naar een papier waarop de plannen voor natuurreservaat het Aaltense Goor en Zwarte Veen staan. 'Het is acht jaar geleden, dan kunnen ze toch wel wat voor elkaar krijgen?'

Door: Melanie Lokate

Hij is één van de weinige bezoekers aan de inloopavond, dinsdagavond, die niet blij is met de plannen. 'Inmiddels woont hij in het dorp en heeft zijn zoon de boerderij kunnen voort zetten op een andere plek', legt projectleider Leon Klein Tank van het Waterschap Rijn en IJssel uit.

Brandbrief natuurclubs zorgt voor nieuw plan

De agrariër heeft gelijk wat betreft het tijdspad. In 2016 lagen er plannen op tafel, maar die plannen zorgden voor veel protesten. Een brandbrief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Stichting Natuur en Milieu Aalten zorgden ervoor dat er opnieuw naar het plan gekeken is.

'Destijds hebben we gekeken of we de functies op de goede plek konden krijgen. Er is toen ook gekeken of er natuur omgevormd zou kunnen worden naar landbouw en op andere plekken andersom. Dat stuitte op veel verzet en daarom hebben we opnieuw naar het gebied gekeken en een ander plan gemaakt'.

Beluister hieronder onze reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Informatieavond niet druk bezocht

Er zijn vanavond niet veel geïnteresseerden. In december was er ook al een bijeenkomst waar ruim honderd mensen aanwezig waren. 'De meeste mensen weten nu wel wat er gaat gebeuren en de mensen die er nu zijn zijn kritisch en denken mee', zegt Klein Tank.

De meeste belangstellenden vanavond zijn blij met de plannen. 'Als kind fietste ik vroeger naar dit gebied om met mijn vader de koeien te melken', zegt Reinnetta Beking. 'Ik heb het landschap zien verdrogen. We hebben er net nog gewandeld en hebben slechts één pinksterbloem gezien. Vroeger stond het er vol mee.' Ze hoopt dat met de plannen het gebied weer aantrekkelijker wordt.

Wat gaat er gebeuren?

Het bestaande natuurgebied wordt uitgebreid met 25 hectare. Sloten worden gedempt en greppels worden verwijderd om zo meer water in het gebied vast te houden. Daarnaast komt er een waterberging. Bij extreme regen kan hierin het water worden opgevangen.

Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied. Het gebied wordt gebruikt voor kleinschalige landbouw. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors komen hier voor.

Het wordt alleen maar mooier

'Het wordt straks alleen maar mooier', zegt Klein Tank. 'Mensen kunnen er van genieten omdat er wandelpaden worden aangelegd.' Maar het duurt allemaal even. 'Na de zomer gaan we beginnen met de werkzaamheden en dan moet de natuur het gaan doen. Ik denk dat het er over een jaar allemaal heel anders uit ziet.'

Zie ook: