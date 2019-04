Burgemeester Duitse Vreden wisselt dag met Winterswijkse collega Bengevoord

Veel zaken zijn aan beide zijden van de grens voor een burgemeester hetzelfde. Maar niet alles, benadrukt Holtwisch. 'Vanmorgen tijdens een personeelsbijeenkomst was de gemeentesecretaris erbij en dat was speciaal', zegt de burgemeester van het 23.000 inwoners tellende Vreden, dat vlak over de grens bij Winterswijk ligt. 'Een burgemeester in Noordrijn-Westfalen (de Duitse deelstaat waartoe Vreden behoort, red.) is namelijk ook gemeentesecretaris, hij is verantwoordelijk voor de organisatie.'

Tijd en geduld

Voor Holtwisch was het een 'hele interessante dag', waarbij hij zich in meer dan acceptabel Nederlands verstaanbaar heeft gemaakt. 'Toch bedank ik iedereen voor de tijd en het geduld, en dan speciaal voor de taal. We hebben veel besprekingen gehad waarbij goede thema's aan de orde zijn gekomen.'

Hij schoof aan bij de collegevergadering. 'Zo'n bespreking hebben we in Vreden ook elke dinsdag, maar dan met één wethouder, want meer hebben we er niet', zegt een lachende Holtwisch. 'Daar zitten ook nog twee ambtenaren bij. Het gaat bij ons meer informeel, met thema's die op tafel komen. Minder georganiseerd dan hier. En we hebben ook geen persgesprek.'

Indruk van Gaxel

Al dan niet toevallig stond er ook een bespreking met de ondernemersverenigingen OWIN en OBW op de agenda. Holtwisch: 'Dat was voor mij interessant, want daar kwamen de economische zaken met Winterswijk voorbij, zoals ons gezamenlijke, grensoverschrijdende dienstencentrum op de grens in Gaxel. Daar heb ik nu ook een indruk van gekregen.'

Ook sprak Holtwisch over duurzaamheid en voordat hij morgen nog met Bengevoord om tafel zit, keek hij terug op een geslaagde dag in Winterswijk. 'Heel interessant en leerzaam. Ik leer heel veel van deze uitwisselingen.'

RTV Slingeland vroeg Holtwisch naar zijn ervaringen. De tekst loopt verder onder de video.

'Mein Tag war super'

'Mein Tag war super', vertelde Joris Bengevoord op zijn beurt. 'Het was echt leuk om de verschillen te zien. Wij hebben het idee dat Duitsers formeler zijn, maar bij de collegevergadering stuurt de Duitse burgemeester een agenda rond. Daar komen geen nota's voorbij zoals wij dat kennen. Dat kennen ze in Duitsland niet, daar zijn ze echt verbaasd over.'

De burgemeester van Winterswijk zag wel bureaus vol met stapels papier. 'Wij zijn digitaler. Wij vergaderen met een iPad. Daar gaat het nog met papier.'

Bengevoord bezocht een school en een groot bedrijf dat vrachtwagentrailers produceert. 'Heel erg indrukwekkend. Er werken tweeduizend mensen en er wordt voor 100 miljoen euro geïnvesteerd. Dan praten ze bij ons over krimp, maar dan moet je zien wat er aan de rand van Duitsland gebeurt. Wat een bedrijvigheid.'

Hij hoorde ook dat veel Duitsers niet weten waar Vreden ligt. 'Maar als ze dan zeggen Vreden bij Winterswijk, dan weten ze het. Leuk toch? Ze kennen Winterswijk van de warenmarkt en Obelink', aldus Bengevoord.