Van vliegen in de keuken tot kakkerlakken achter de bar, 19 restaurants onder verscherpt toezicht

Vliegen in de keuken, muizenuitwerpselen in het magazijn en kruisbesmetting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) plaatste negentien horecazaken in Gelderland in 2017 onder verscherpt toezicht.

De restaurants voldeden niet aan de regels rondom hygiëne en voedselveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat de inspectierapporten van alle restaurants onder toezicht van de NVWA heeft verkregen. Deze bedrijven kregen in twee jaar tijd minimaal drie boetes of werden acuut gesloten vanwege ernstig risico voor de volksgezondheid.

Risicogericht controleren

Landelijk stonden 456 horecazaken in 2017 onder verscherpt toezicht. Dat zijn er ruim 120 meer dan drie jaar eerder.

Dat betekent niet dat restaurants smeriger zijn geworden. De stijging heeft volgens de NVWA te maken met het feit dat steeds meer risicogericht wordt gecontroleerd. De toezichthouder zou beter zicht hebben op de slechte restaurants. 'Daardoor hoeven we dus niet meer bij de goede restaurants langs en constateren we veel meer bij de slechte', aldus een woordvoerder tegenover RTL.

Kakkerlakken in restaurant

Het gros van de overtredingen in Gelderland heeft betrekking op ongedierte of problemen met de temperatuur van het voedsel. Zo wordt in de verschillende inspectierapporten gesproken over de aanwezigheid van kakkerlakken achter de bar en gevaar van kruisbesmetting, doordat bakjes met eten in elkaar zijn gestapeld. Ook werd eten alvast bereid en bewaard, om het bij een bestelling opnieuw te verhitten.

Mogelijk stonden meer dan negentien Gelderse horecabedrijven in 2017 onder verscherpt toezicht. Bedrijven die zijn gesloten of waarvan bekend is dat ze een nieuwe eigenaar hebben, zijn niet meegenomen in het overzicht. Landelijk gezien is dat ongeveer een derde van de restaurants.

Drie tijdelijke sluitingen

Meer dan de helft van de Gelderse restaurants waar iets mis was, heeft een Aziatisch-georiënteerde keuken. Zeker drie bedrijven moesten tijdelijk dicht: Taverna Alexandros in Huissen, Mangú in Apeldoorn en De Gouden Riksja in Nijverdal.

De ondernemer uit Nijverdal vindt dat de NVWA zich schuldig maakt aan etnisch profileren. Bij een inspectie stelde hij dat alleen allochtone ondernemers worden gecontroleerd en boetes krijgen. De toezichthouder heeft hem laten weten bij alle horecabedrijven te komen en dat eventuele maatregelen niets te maken hebben met de afkomst van een ondernemer.