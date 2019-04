'Gevonden fundamenten wellicht stadskasteel Rodenborgh'

Dat vertelt stadsarcheoloog Martijn Defilet in een interview in het radioprogramma Arnhem Aktueel van RTV Arnhem. Bij werkzaamheden in 2017 zijn hij en zijn collega's al op resten van het pand gestuit. De volle omvang van het bouwwerk wordt langzaam duidelijk.

Bij een stadskasteel moet je niet aan een traditioneel gebouw met grachten er omheen denken, legt Defilet uit. 'Het was een versterkt, bakstenen huis dat erg hoog en groot was. Dat manifesteerde zich tussen de houten huizen als woning van een rijke, adellijke familie.'

De geschiedenis van het pand gaat terug tot ongeveer 1300 tot 1325, schat Defilet. De fundamenten zijn gevonden onder die van het latere, vijftiende-eeuwse minnebroedersklooster. Dat dat bouwwerk er zou liggen, had de archeoloog wel verwacht. Dat staat op oude stadskaarten.

Niet verwacht

Het oudere stadskasteel kwam als een verrassing. 'De historische bronnen spreken er niet over.' Na de opgravingen komt daar onderzoek naar. 'We duiken dan de archieven in om te kijken of er toch iets is te vinden over dit adellijke huis.'

De archeologen zijn nog deze week bezig met de opgravingen, waarbij eerder skeletten zijn gevonden. Daarna gaan ze de komende maanden verder onder de Eusebiuskerk, waar een kelder wordt aangelegd.