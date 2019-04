Buurtbewoners in binnenstad Lochem zijn overlast van roeken zat

De overlast van roeken in Lochem is weer toegenomen. Het is een probleem dat al jaren speelt, maar zich steeds verplaatst als de roeken op een andere plek weer zijn verjaagd. Buurtbewoners in de omgeving van de Westerwal en het Amalia van Solmsplein in de binnenstad van Lochem ervaren nu de overlast van lawaai en vogelpoep.

Hans Beltman woont aan het Amalia van Solmsplein, vlak naast de bomen aan de Westerwal, en zag de overlast de afgelopen tijd toenemen. 'We kunnen op dit moment niet fatsoenlijk buiten zitten', zegt Beltman. 'De roeken zijn nu bezig met het bouwen van de nesten en dat brengt een hoop lawaai met zich mee. De kleinkinderen willen hier al niet eens meer slapen.'

Foto: Omroep Gelderland

Volgens de laatste tellingen van de gemeente zijn er 175 nesten rond de Westerwal in Lochem. Dit zijn er 50 meer dan vorig jaar. Het is volgens de gemeente aannemelijk dat de roeken afkomstig zijn van het gebied rond het station, waar afgelopen winter bomen zijn gekapt waarin eerder altijd roeken verbleven. 'Roeken horen niet thuis in een woonwijk. Ik zie ze liever aan de kant van het kanaal', aldus Beltman.

Een paar keer per dag het balkon reinigen

Ook in een appartementencomplex aan de Westerbleek ervaren buurtbewoners overlast van de roeken. Henk Flinterman is voorzitter van de vereniging van eigenaren en ziet elke dag dat zijn balkon weer onder de poep zit. 'Mijn vrouw moet een paar keer per dag het balkon reinigen', vertelt Flinterman. 'Je kunt er nu bijna niet zitten en het is een oorverdovend lawaai dat de hele dag doorgaat.'

Verslaggever Marc Loeven in gesprek met Henk Flinterman (tekst loopt door onder audiofragment):

Buurtbewoners hebben het probleem meerdere malen aangekaart bij de gemeente Lochem, maar die zegt weinig tegen de overlast rond de Westerwal te kunnen doen. De gemeente laat weten dat het gaat om beschermde vogels. Omdat het verder gaat om een bestaande kolonie, zijn er maar beperkte maatregelen mogelijk om deze te verjagen of te verplaatsen. Bovendien is het broedseizoen van de vogels begonnen.

Wel heeft de gemeente een gebiedsontheffing aangevraagd bij de Provincie voor de binnenstad van Lochem. Zonder deze ontheffing mogen bomen met nesten niet worden gekapt.

'Firefly bakens'

De gemeente heeft afspraken gemaakt om roekennesten buiten de bestaande kolonielocatie aan de Westerwal te verwijderen en vogels te verjagen. Zo wordt geprobeerd om uitbreiding in het gebied te voorkomen. Op andere plekken in Lochem heeft de gemeente zogenaamde 'firefly bakens' opgehangen die dag en nacht het licht weerkaatsen, waardoor roeken schrikken.



Ook is er door de provincie een eenmalig bedrag van 15.000 euro beschikbaar gesteld dat de gemeente kan besteden waarmee beperkt maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding van de roeken te voorkomen.