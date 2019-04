Het nieuws van dinsdag in 5 minuten

De onderwerpen van vandaag zijn onder meer:

Is vaccineren een zegen of een zonde? Met deze vraag begon staatssecretaris Paul Blokhuis het vaccinatiedebat in Kesteren. In gelovig Neder-Betuwe is de vaccinatiegraad met 51,3 procent het laagst van Nederland.

Een kunstwerk op het Dorpsplein in Giesbeek is veel inwoners een doorn in het oog. Nu het plein toe is aan een herinrichting, is de vraag: moet het worden verplaatst of moet het worden vernietigd?

Blinden en slechtzienden lopen er dagelijks letterlijk tegenaan: fietsen, vuilcontainers en zelfs hele terrassen die boven op de geleidelijnen voor blinden worden gezet. Vandaag start in 23 gemeenten, waaronder Arnhem, de actie 'Houd de lijn vrij!'

