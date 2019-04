Graafschap-directeur 'heel ongelukkig' met mogelijk verplaatsen duel

De wedstrijd van De Graafschap tegen Ajax - op de een na laatste speelronde van de eredivisie - wordt dan van zondagmiddag 28 april verplaatst naar vrijdagavond 26 april. Daarmee zouden de Superboeren drie wedstrijden in één week tijd spelen, met onder meer de degradatiekraker tegen FC Emmen op dinsdagavond.

'Competitie moet prioriteit krijgen'

Ostendorp: 'Dat zou hele grote gevolgen hebben. De afspraak is dat alle wedstrijden tijdens de voorlaatste en laatste speelronde tegelijkertijd worden gespeeld.' Daar wil de KNVB dus van afstappen om Ajax voldoende rust te gunnen voor de Europese wedstrijden. 'Als we een serieuze competitie willen zijn in Nederland, zullen we de competitie prioriteit moeten geven.'

De directeur vervolgt: 'Organisatorisch is het voor ons ook vrijwel onmogelijk om van zondag naar vrijdag te gaan, op een moment waarop het ook nog koningsnacht is en er veel festiviteiten in de regio zijn. De vraag is of je dan veiligheid- en horecapersoneel kunt krijgen.'

'Niet ten koste van De Graafschap'

De mogelijkheid om de wedstrijd tegen Emmen te verplaatsen lijkt er niet te zijn. De KNVB laat weten alle opties te verkennen. Overigens heeft Ostendorp er begrip voor dat de KNVB er alles aan doet Ajax voldoende rust te geven voor de wedstrijden in de Champions League. 'Maar het moet niet ten koste gaan van De Graafschap.'

