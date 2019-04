Plein genoemd naar beroemdheden Nijmegen moet juist worden gespeld

Prachtig, een nieuw plein in de binnenstad van Nijmegen vernoemd naar drie historische grootheden uit de geschiedenis van de stad. Maar hun naam is fout gespeld. Tijd voor een nieuw straatnaambordje aan de muur, vindt de gemeente.

Het Gebroeders Van Limburgplein heet het plein, dat in de buurt van de Hezelstraat in de binnenstad ligt. Genoemd naar wereldberoemde Nijmeegse middeleeuwse schilders Herman, Paul en Johan. Maar zo heten ze eigenlijk niet.

Mijlpaal

Zo'n honderd jaar lang dacht men van wel. Maar uit recent onderzoek blijkt dat Van Lymborch de juiste spelling van de familienaam is. Die ontdekking, door één van de eigen medewerkers, noemde het Rijksmuseum eerder een 'belangrijke mijlpaal' in het wetenschappelijk onderzoek naar het leven en werk van de Nijmeegse beroemdheden.

De broers zijn wereldwijd bekend om de kostbare getijdenboeken, die zij kort na 1400 voor de Franse hertog Jean de Berry schilderden. Het drietal werd geboren in Nijmegen tussen 1385 en 1388 en woonde in de Burchtstraat in het hart van de stad.

Niks met Limburg te maken

In de internationale kunstgeschiedenis staan de schilders sinds de 19e eeuw bekend als de 'frères de Limbourg' en de 'Limbourg brothers', in het Nederlands vertaald als de gebroeders Van Limburg. De Nederlandse historicus Johan Huizinga introduceerde deze schrijfwijze, maar dat blijkt onjuist. In Nijmeegse stukken uit de 15e eeuw wordt Van Lymborch als achternaam van de broers genoemd.

De naam verwijst naar de stad van hun voorouders, Lymborch, gelegen in het gelijknamige hertogdom tussen het Duitse Aken en het Belgische Luik. De stad wordt nu Limbourg genoemd. De broers hebben dus geen band met Limburg, zoals niet zelden wordt gedacht.

Woont nog iemand

Op basis van de nieuwe historische inzichten over de spelling van de naam Gebroeders Van Limburg heeft de Stichting Gebroeders Van Limburg haar naam gewijzigd in Stichting Maelwael Van Lymborch. Het Nijmeegse Gebroeders van Limburgfestival zal in augustus dit jaar ook voor het eerst onder de nieuwe naam Gebroeders Van Lymborchfestival gehouden worden. Dat is aanleiding om voor die tijd de naam van het Gebroeders Van Limburgplein ook aan te passen.

Het wijzigen van de naam heeft geen gevolgen voor de drie bestaande woonadressen aan het Gebroeders Van Limburgplein omdat er nog niemand woont. Ook voor het pand aan het plein met een horecabestemming ziet de gemeente geen problemen. De schrijfwijze 'Gebroeders Van Lymborchplein' is weliswaar moeilijker dan 'Gebroeders Van Limburgplein', maar volgens de gemeente zal iedereen het plein desondanks prima kunnen vinden. Voor de zekerheid maakte de gemeente de naamsverandering wel even duidelijk kenbaar aan hulpdiensten en organisaties als PostNL.

Christus wordt naar het praetorium gebracht, Gebroeders Van Lymborch

Locatie van het plein (illustratie: gemeente Nijmegen)

