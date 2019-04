Joyce is de enige vrouw bij de buitendienst: 'Hoop op meer vrouwen in de techniek'

Meer mensen in de techniek krijgen, dat was het doel van een Gelders actieplan van de provincie, vakbonden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het plan is een succes, want de ruim 900 scholingsvouchers zijn bijna allemaal op.

De 42-jarige Joyce van Hoften is één van de gebruikers van de speciale subsidie. Zij werkte jarenlang bij de regiotaxi, maar wilde wat anders. 'Ik beleefde daar echt geen lol meer aan, dus ik was al wel aan het kijken of ik iets anders kon doen. De techniek heeft me altijd geïnteresseerd, maar als vrouw in de 40 ben je niet meer zo interessant voor werkgevers.' Toen stuitte ze op een advertentie van dit project. 'Dat kwam voor mij echt als geroepen', blikt ze nu terug.

'Speelde vroeger al meer met lego'

Van Hoften werkt nu bij installatiebedrijf Coerman in Terborg, waar ze al volledig meedraait. 'Maar ik ga ook nog één keer in de week naar school', doelt ze op het scholingstraject waar ze nog midden in zit. De nieuwbakken medewerker van de buitendienst gaat elke dag met plezier naar haar nieuwe werkomgeving. 'Eigenlijk zat het er altijd al een beetje in. Ik speelde vroeger al wat meer met lego dan met poppen. En in mijn huis deed ik ook steeds meer klusjes zelf.'

Ze installeert nu onder meer cv-ketels bij mensen thuis. 'Ik ben de enige vrouw bij de buitendienst en krijg altijd positieve reacties. Ik hoop dat meer vrouwen zoals ik de techniek in gaan.'

Samenwerking vergroten

De provincie trok bijna 2 miljoen euro uit voor het project. Het bedrijfsleven investeerde eenzelfde bedrag in het plan 'Levenlang Gelders Vakmanschap'. Hoewel het met de scholingsvouchers dus hard ging, hebben drie op de vier bedrijven nog steeds grote moeite met het vinden van technisch personeel. Verdere samenwerking tussen alle betrokken partijen moet verlichting brengen.