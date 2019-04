Sev en Kerlijn eren de mannen die ook voor hun vrijheid streden

Ze zijn al een aantal jaren 'bloemenkinderen', een oude en fraaie traditie in Oosterbeek waar kinderen de graven van gesneuvelde bevrijders adopteren en in september van bloemen voorzien. Deze vorm van eren en herdenken begon al direct na de oorlog toen de eerste Oosterbeekse jongeren de nieuw aangelegde begraafplaats opliepen. "Ik vind het belangrijk dat we iets terugdoen voor de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden" zo zeggen de twee die ook gezichten zijn in de Omroep Gelderland-campagne: 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid. Jij toch ook ?'.

'Hoe goed wij het hebben'

Sev Dubbeldam en Karlijn Blokhuis uit Oosterbeek zijn klasgenootjes op basisschool Mariënborn en zich heel bewust van wat er zich in de wereld afspeelt. Op TV zien ze veel van de ellende op deze planeet, oorlogen en conflicten waardoor massa's mensen hun huis en land moeten verlaten. Sev schrijft dat van zich af in wat hij 'Het boek over het luxe leven' noemt, oftewel wees je er bewust van hoe goed je het hebt in een land waar er vrijheid en vrede is en mensen niet op de vlucht hoeven voor geweld. Karlijn heeft net haar spreekbeurt over de Slag om Arnhem achter de rug en ongetwijfeld een goed cijfer gescoord, volgens Sev heeft ze er 'veel verstand van'.

Mooi en triest tegelijk

Het herdenken bij de graven van de omgekomen soldaten vinden ze mooi en triest tegelijk, maar ze doen het voor de mannen die 'ons de vrijheid hebben gebracht'. 'Als ik voor het graf sta en bloemen neerleg denk ik aan degene voor wie ik er sta'. Karlijn: 'Ik hoop dat er in de toekomst veel minder oorlog is en dat we in vrijheid kunnen leven'.

Vanaf 25 maart staat in het TV-programma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' de ‘erfenis’ van de oorlog centraal. Iedere maandag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) persoonlijke verhalen van gewone Gelderlanders. Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020' wil in het lopende en het komende jaar extra aandacht vestigen op de persoonlijke verhalen van Gelderlanders in de Tweede Wereldoorlog. In een postercampagne staan gewone provincie-genoten symbool voor het vrijheidsgevoel dat het platform wil uitdragen. De posters zijn de komende weken in abri's en reclamezuilen langs de weg te zien. In totaal staan er vijf provinciegenoten stil bij 75 jaar vrijheid.

Omroep Gelderland werkt samen met het vfonds en Provincie Gelderland toe naar de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.