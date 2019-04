BSO voor kinderen met beperking op de schop, ouders moeten meebetalen

Kinderen met een beperking moeten vanaf 1 september zoveel mogelijk naar een gewone buitenschoolse opvang (BSO). Dat hebben zeven gemeenten binnen de regio Foodvalley besloten. Het is beter voor de kinderen en levert een flinke kostenbesparing op, is het idee.

door Joukje Beiboer

Een kind met bijvoorbeeld ADHD of autisme kan op dit moment naar een BSOplus; een buitenschoolse opvang met extra begeleiding en sturing.

Die speciale BSO's worden vanuit de Jeugdwet door de gemeente bekostigd, ouders hoeven niks bij te dragen. En dat is duur voor gemeenten. Mede daarom wordt het omgedraaid: als het nodig is, komt er extra zorg naar reguliere BSO's.

Zelf meebetalen

Alleen de extra ondersteuning (de ‘plus’) wordt dan nog vanuit de Jeugdwet gefinancierd, is te lezen in een algemene brief aan opvanglocaties in de regio. 'De kosten voor de kinderopvang zullen net als bij de reguliere kinderopvang door ouders zelf moeten worden betaald. Zij kunnen eventueel via de Kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming ontvangen.'

De nieuwe regeling gaat gelden voor de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Veenendaal, Renswoude en Rhenen, blijkt uit de brief.

Toename remmen

De gemeente Ede maakte de wijziging deze dinsdag officieel bekend. Volgens wethouder Leon Meijer steeg het aantal kinderen dat naar een BSOplus ging in 2017 enorm. Maar de gemeente vindt dit niet passen in het beeld van een 'inclusieve samenleving' (waarin kinderen juist sámen in de opvang zitten). Daarom gaat Ede de groei van plus-opvanglocaties remmen.

Kinderen zullen geleidelijk overstappen van plus-opvang naar reguliere buitenschoolse opvang, verwacht de gemeente. Het is namelijk niet zo dat per september alle kinderen op een andere opvang zitten.

Alleen uiterste gevallen

Als de zorgindicatie van een kind afloopt en de ouders opnieuw met de gemeente in gesprek gaan over de zorg van hun kind, zal de gemeente strenger oordelen.

De voorkeur gaat dan uit naar een reguliere BSO, behalve als het écht niet anders kan. Kinderen met vergaande lichamelijke of geestelijke beperkingen bijvoorbeeld, kunnen in de toekomst nog wel bij een speciale opvang terecht.

Besparing van tonnen per jaar

De verandering brengt een flinke kostenbesparing met zich mee. Wethouder Meijer verwacht jaarlijks een besparing van 150.000 tot 250.000 euro. Maar, zegt hij, het is in de eerste plaats niet te doen om het geld. Het nieuwe systeem is eerlijker, vindt de wethouder. 'Het Jeugdzorgbudget is bedoeld voor zorg en Jeugdzorg en is niet bedoeld voor buitenschoolse opvang.'

Op dit moment betaalt een ouder die een kind in de opvang heeft een eigen bijdrage. Maar ouders met 'pluskinderen' niet. In het nieuwe model betalen ook zij die een eigen bijdrage voor de buitenschoolse opvang. Alles wat nodig is aan extra begeleiding, neemt de gemeente voor haar rekening.