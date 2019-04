Win een luchtballonvaart met onze paasactie ‘Zoek de paashaas’

Vier Pasen met Omroep Gelderland en maak kans op een luchtballonvaart boven onze mooie provincie. Op tweede paasdag hebben we op verscheidene plekken in Gelderland paashazen verstopt. Ben jij de gelukkige vinder van onze paashaas? Dan ontdek je het Gelderse landschap binnenkort van boven.

Ook dit jaar nodigt Omroep Gelderland inwoners uit om op tweede paasdag de provincie in te trekken. Op maandag 22 april staat de Gelderse omroep tussen 08.00 en 16.00 uur in het teken van de actie Zoek de paashaas. Op een zestal geheime locaties liggen paashazen verstopt, wachtend op een eerlijke vinder. Paashaas gevonden? Dan win je een ballonvaart voor twee personen over de provincie.

Codewoord

Bij elke paashaas vind je een codewoord en een geheim telefoonnummer van onze redactie. Heb je een paaspakketje van Omroep Gelderland ontdekt? Bel dan direct naar het geheime nummer en geef live in de uitzending het codewoord door. Het juiste codewoord levert jou twee plaatsen in de luchtballon op.

Waar moet ik zoeken?

Gelderland is groot, dus helpen we je graag een handje op weg. De hele dag plaatsen we op onze website handige tips en hints over de locatie van onze paaspakketjes. Luister tweede paasdag ook aandachtig naar Radio Gelderland, want elk uur volgen er nieuwe aanwijzingen. Het laatste paaspakketje is te vinden met behulp van de livestream op onze Facebookpagina.

Actievoorwaarden

Ben je van plan deel te nemen aan onze paasactie? Lees dan eerst even onze actievoorwaarden door.