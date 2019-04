Doetinchemse dansers treden op voor Koning

'Spannend en leuk tegelijk', vindt choreograaf Lex te Dorsthorst van Sky Motion. 'Ik dacht echt, oh jeetje, dat is een groot evenement en op de nationale televisie. Maar het is zeker heel leuk om te doen.' In totaal krijgt Sky Motion vier minuten de tijd in het dagprogramma, wat betekent dat het optreden ‘kort en spectaculair’ moet zijn. 'Het wordt speciaal ingestudeerd voor Koningsdag”' legt Te Dorsthorst uit, die aangeeft dat er onder meer live-zang en live-rap wordt gebruikt. 'De muziek is er speciaal voor aangepast, maar voor de rest gaan we er nog niet te veel over zeggen.'



De dansers van Sky Motion verheugen zich inmiddels al op het optreden. 'Het brengt wel extra zenuwen met zich mee, maar het komt wel goed', vertelt Owen Evers. Hij weet niet of hij Máxima of Willem-Alexander een hand kan geven. 'Ik heb geen idee, ik denk het eerlijk gezegd niet omdat we aan de wand hangen en zij op een strak tijdschema zitten, maar wie weet.'