Nachttrein naar Winterswijk pas optie na proef Daybreaker

Arriva is tevreden over het eerste weekend van de nachtelijke treinverbinding tussen Arnhem en Doetinchem. Doorrijden naar Winterswijk is tijdens de proefperiode echter nog geen optie.

'Onze medewerkers die afgelopen weekend aanwezig waren bij de eerste ritten van de Daybreaker in de Achterhoek hebben veel enthousiaste reizigers in de trein mogen verwelkomen', zo laat vervoerder Arriva weten. Hoeveel reizigers exact gebruik maakten van de nachtelijke verbinding, is niet bekend, maar de trein die om 04.30 uur vanuit Arnhem vertrok zat bijna vol. 'De tweede trein voor iets minder dan de helft. De ritten zijn goed verlopen. De sfeer was gemoedelijk.'



Tijdens de proef rijdt de nachtelijke trein een route tussen Arnhem en Doetinchem. D66 Winterswijk is inmiddels een petitie gestart om de verbinding door te trekken naar Winterswijk, maar dat is tijdens de proef tot eind juni geen optie. 'Na deze periode wordt er bekeken of en hoe de proef een vervolg krijgt', aldus Arriva. 'Doorrijden naar Winterswijk is hierbij een optie.'