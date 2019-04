Doetinchem beboet na plaatsen verkeersborden

'De bebording zoals die er nu staat, is nog niet voldoende duidelijk', zo laat de gemeente Doetinchem weten. Het is voor fietsers sinds september toegestaan om doordeweeks in de ochtenduren door de stad te fietsen, maar na 12.00 uur niet. 'Die precieze regels worden niet duidelijk', vindt de gemeente. 'Wij vinden het belangrijk dat er andere borden komen voor we gaan handhaven. Als die geplaatst zijn, wordt de handhaving geïntensiveerd en worden ook boetes uitgedeeld bij overtredingen.' De boete voor fietsen in de binnenstad bedraagt 55 euro, plus negen euro administratiekosten. Voor snorfietsers kost het 95 euro, plus de administratiekosten. Als je minderjarig bent, is de boete de helft goedkoper.



De lokale afdeling van de Fietsersbond uitte eerder kritiek op de huidige situatie in de binnenstad en wil een gesprek met de gemeente. 'Als er na plaatsing van de borden nog steeds kritiek is, gaan we graag in gesprek', aldus de gemeente, die vooralsnog niet twijfelt aan de huidige situatie. 'We willen eerst dat de juiste borden er staan.'