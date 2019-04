Nog geen duidelijkheid over lichamen in Waal en IJssel

Wie is de dode die op 27 maart werd gevonden in de IJssel bij Lathum? Hoewel er vorige week foto's zijn verspreid van de tatoeages van de man, tast de politie nog altijd in het duister.

Het lijk lag vermoedelijk al twee tot vier weken in het water. Het is niet bekend hoe de man om het leven is gekomen. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf.

Klik hier voor de foto's van de tatoeages.

Dode man in Waal

Een week later - op 3 april - is bij de Waal in Ophemert ook een lichaam gevonden. Het lijk lag in de uiterwaarden aan de rand van de rivier.

Ook hier gaat het om een dode man die al langer in het water lag. Het onderzoek naar de identiteit is nog altijd in volle gang. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

