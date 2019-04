Taakstraf geëist tegen 'bedreiger' Baudet: 'Ik vond de leus grappig'

De 21-jarige Nijmeegse die tijdens een antiracismedemonstratie in Amsterdam leuzen over Forum voor Democratie en Thierry Baudet riep, noemt haar uitingen 'grappig' en 'humoristisch'. De vrouw had zich met een doek onherkenbaar gemaakt en scandeerde: 'Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf.' De officier van justitie eiste een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk.

'Iedereen heeft een eigen gevoel voor humor, maar wat is er nou echt grappig aan', vraagt de rechter zich hardop af tijdens de behandeling in Amsterdam. Het woordje 'paf' is volgens de Nijmeegse vooral komisch.

'Uitingen niet serieus bedoeld'

Alhoewel de uitlatingen dus 'grappig' waren bedoeld, schaamt de student zich nu wel een beetje. Dat vertelt ze tijdens een rechtszitting in Amsterdam. 'Ik zou het heel erg vinden als Baudet wordt vermoord.'

Ook de link met de moord op politicus Pim Fortuyn wordt gelegd tijdens de zaak. 'Ik was zelf 4 jaar toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Dat ging totaal niet door me heen, maar ik kan de link wel begrijpen', aldus de vrouw. Ze benadrukt dat de leuzen absoluut niet serieus waren bedoeld.

Geen demonstrant staat boven de wet. Officier van justitie

De officier van justitie kijkt daar toch iets anders tegenaan. 'Mevrouw heeft een open zenuw geraakt', meent de officier. De vrouw had moeten beseffen dat de uitspraken bedreigend waren, helemaal in deze tijd en met het oog op het verleden. 'Gelukkig is er geen opvolging aan de oproep gegeven', zegt de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie verwijt de vrouw bedreiging en opruiing. 'Demonstreren is bijkans heilig. Maar geen demonstrant staat boven de wet', aldus de officier. Volgens hem is er opgeroepen tot geweld richting de politicus. De advocaat van de vrouw vraagt vrijspraak.

'Totaal onacceptabel'

Over de leuzen ontstond veel ophef. Politieke kopstukken spraken zich uit en op sociale media werd verbolgen gereageerd. Minister-president Mark Rutte noemde de leus 'totaal onacceptabel'. Baudet heeft zelf aangegeven zich bedreigd te hebben gevoeld door de uitspraken. De politicus deed aangifte.

De anti-racismedemonstratie is een jaarlijkse mars in Amsterdam. Ook politieke partijen als de SP en GroenLinks liepen afgelopen editie mee. In eerste instantie werd de 21-jarige betoger niet aangehouden. Na het inspecteren van online verschenen videobeelden gebeurde dat alsnog. Na een dag werd ze op vrije voeten gesteld.

Van politierechter naar meervoudige kamer

De zaak zou behandeld worden door de politierechter. Op verzoek van de advocaat is er door het 'maatschappelijk belang' een meervoudige kamer aangesteld. Die doet over 14 dagen uitspraak.

