Scheidsrechter Gözübüyük over Slutskiy: 'Hij is te ver gegaan'

'Ik denk dat iedereen het wel met mij eens is dat het te ver gaat. Hij speelt het puur op de man', zei Gözübüyük maandagavond in het tv-programma Veronica Inside. 'Je mag best wat emotie tonen. Maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, het is al de derde keer dit seizoen.'

Slutskiy verweet de scheidsrechter na het gelijkspel van Vitesse tegen PSV onder meer arrogant te zijn en suggereerde dat Gözübüyük niet van dikke mannen houdt. 'Ik heb hem nog nooit gesproken. Hij noemt dingen voor de camera waarvan ik denk: vriend, je kent mij amper. Zo ben ik niet en zo ken ik mezelf niet.'

Vooronderzoek

De aanklager betaald voetbal van de KNVB is ondertussen een vooronderzoek gestart naar de uitlatingen van de Vitesse-trainer. Later deze week wordt bekend of er een schorsing of een berisping volgt.

De aanklager wil eerst helder hebben wat de Vitesse-trainer tijdens de interviews precies heeft gezegd.

