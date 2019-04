Achterhoekraad: 'alles op alles voor vierbaans A18'

Het amendement is een aanvulling op de toekomstvisie Achterhoek 2030. Dat is een visie waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren om van de Achterhoek een groeiregio te maken. Een passende woningvoorraad, het opvullen van vacatures en mobiliteit zijn daarin de speerpunten.

Ted Kok van de Achterhoek Board probeerde het amendement van tafel te krijgen. 'Op dit moment is er bij het Rijk geen enkele urgentie om deze weg aan te pakken', zei Kok. 'Ik denk niet dat we dit voor elkaar krijgen.' Hij wil de N18 op een passende, slimme manier aanpassen zodat de doorstroming goed en veilig is.

'We schrijven geschiedenis'

Indiener van het amendement, Hans Boxem, wil dat de Achterhoek alles uit de kast haalt om een volwaardige N18 voor elkaar te krijgen. 'In deze visie gaan we voor dingen die we in het verleden als Achterhoek nooit hebben uitgesproken en daar hoort dit bij.'

Walter Leemreize van de CDA-fractie is het met Boxem eens: 'Zonder bereikbaarheid valt alles stil.' Een ruime meerderheid stemt uiteindelijk in met het amendement en dus moet de Achterhoekboard er nu mee aan de slag.

De komende tijd gaan de Achterhoektafels de visie uitwerken. 'We schrijven vandaag geschiedenis', zei Boxem. 'We hebben een visie vastgesteld waar ondernemers, het onderwijs en de overheden samen aan hebben gewerkt.' Het vaststellen van de visie is het eerste grote besluit van de Achterhoekraad. 'Maar het begint nu pas', besluit voorzitter Mark Boumans de raadsvergadering.

