NEC koestert de zege, al was het slordig

'We moeten deze lijn doortrekken', weet trainer Ron de Groot. 'Alleen het voetbal moet wel beter, want het was slordig. Het was moeizaam, maar we stonden wel goed in de organisatie. We maken die penalty en daarna een goeie goal van Okita. Maar complimenten aan de ploeg, want PSV heeft niet veel kansen gehad.'

Frank Sturing maakte het nog wel even spannend met een eigen doelpunt. 'Dat is niet lekker, voor jezelf al helemaal niet. Maar het was lastig om die bal te ontwijken, ik zag die bal pas heel laat en hij sprong vol tegen mijn borst aan. Gelukkig winnen we de pot en maakt het niet zoveel uit.'

Sturing stond voor het eerst sinds oktober weer in de basis. 'Ik ben lang geblesseerd geweest. Ook weer lekker om op mijn eigen positie centraal achterin te spelen. Drie punten tegen Jong PSV is lekker, want dit is toch een moeilijk potje. Het was ook wel een verdiende overwinning. We deden het prima, goed in de discipline en meters voor elkaar gaan. Voor ons is het zaak om het nu per wedstrijd te bekijken.'

De Groot beseft dat deze zege ook hard nodig was. 'Voor het eerst sinds lange tijd weer uit winnen en hier in het Eindhoven-stadion was het heel lang geleden. We staan nu nog maar twee punten achter op de nummer elf. Dat geeft de burger moed.'