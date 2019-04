Goedkoop wonen in Overbetuwe, duur bij de buren

door Esther Hendriks

Uit jaarlijks overheidsonderzoek blijkt dat de gemeente Overbetuwe de goedkoopste gemeente van Gelderland is. En buurgemeente Neder-Betuwe is juist een van de duurste. Weten hoeveel u betaalt? Check het hier.

'Dat het verschil zo groot was had ik niet verwacht', reageert Jacolien, die in de gemeente Overbetuwe woont. 'Overbetuwe is altijd wel goedkoper geweest', vult Marianne aan. 'Neder-Betuwe mag er zeker een voorbeeld aan nemen.'

Grappen

De twee buren verzekeren dat ze het nieuws niet tussen hen in laten komen. Al volgt wel de ene na de andere grap. 'Blijf aan je eigen kant!' en 'we zijn ook echte randgevallen, he?' Jacolien en Marianne weten niet precies waar de grens loopt. 'We denken bij de sloot, maar er staat niet eens bord ofzo.'

Boerenverstand gebruiken

Wethouder Wiente Hol van Overbetuwe legt uit hoe hij het voor elkaar krijgt de gemeentebelastingen laag te houden: 'Het gaat erom dat je tekorten niet afschuift op de inwoners. En het is ook boerenverstand gebruiken.'

Het resultaat: hetzelfde uitzicht met een ander prijskaartje. Een heel mooi uitzicht volgens de buurvrouwen, en het verschil in de portemonnee nemen ze voor lief. 'We wonen wel in een heel mooi stukje Betuwe.'