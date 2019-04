'Bedreiger' Baudet: ik wil niet dat iemand hem doodschiet

De 21-jarige Nijmeegse die tijdens een anti-racismedemonstratie in Amsterdam leuzen over Forum voor Democratie en Thierry Baudet riep, staat deze dinsdag voor de rechter. De vrouw had zich met een doek onherkenbaar gemaakt en scandeerde: 'Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf.' Ze wordt verdacht van bedreiging en opruiing.

De Nijmeegse studente moet zich verantwoorden voor de Amsterdamse rechtbank. De uitspraak is waarschijnlijk over 14 dagen. De zaak is namelijk 'vanwege het maatschappelijke belang' doorverwezen van de politierechter naar de meervoudige kamer.

De verdachte zei tijdens de zitting dat de leus al eerder door anderen was gezongen. 'Ik vond het op dat moment een grappig liedje en heb dat toen een aantal keren herhaald. Later ben ik gaan inzien dat het eigenlijk helemaal niet zo grappig is.'

UPDATE: Taakstraf geëist tegen 'bedreiger' Baudet: 'Ik vond de leus grappig'

'Heel erg als iemand Baudet doodschiet'

Toen een verslaggever haar erop wees dat de tekst niet door de beugel kon, besefte ze naar eigen zeggen dat ze te ver ging. 'Toen schaamde ik me wel een beetje.' Ze voegde eraan toe dat ze absoluut niet wil dat iemand Baudet doodschiet. 'Als iemand Thierry Baudet dood zou schieten, zou ik dat heel erg vinden. Of dat mensen denken dat ik het zou gaan doen.'

De verdachte zegt dat ze niet aan de moord op Fortuyn dacht toen ze de uitspraak deed. Ze was vier jaar toen de politicus werd doodgeschoten.

'Het kan beide kanten uitgaan'

Strafrechtdeskundige Henny Sackers vindt de uitkomst lastig te voorspellen: 'Het kan twee kanten uit. Het gaat hier echt om grijs gebied.' Er moet volgens Sackers antwoord worden gegeven op twee vragen: 'Vindt de rechter dat Baudet met de uiting angst is aangejaagd?' En: 'Heeft de vrouw met deze uiting anderen aangezet tot gewelddadige voornemens?'

'De rechter zal de tekst moeten interpreteren'

Of het daadwerkelijk tot een veroordeling komt, valt volgens de deskundige te betwijfelen. 'Opruiing wordt heel erg lastig. Daarvoor moet je andere mensen aanzetten tot gewelddadige handelingen. Wat betreft bedreiging, aarzel ik', vervolgt Sackers. 'De vraag is hoe kwaadaardig haar uiting op te vatten is. De rechter zal dat moeten interpreteren. Daarnaast speelt mee dat de uiting niet op Facebook, maar in een demonstratie is geuit. Dan mag je wat meer roepen.'

Strafrechtdeskundige Henny Sackers over de rechtszaak:

Er ontstond veel ophef over de leuzen tijdens de demonstratie. Op sociale media werd verbolgen gereageerd. 'Vervolgen die gevaarlijke linkse gek', liet Geert Wilders direct na het incident op Twitter weten. Ook minister-president Rutte noemde het 'totaal onacceptabel'.

'Ik vind niet dat Baudet moet worden doodgeschoten'

De vrouw liet eerder weten dat Thierry Baudet niet voor haar hoeft te vrezen. 'Ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet vind dat Thierry Baudet doodgeschoten moet worden of dat hem welke vorm van geweld dan ook aangedaan moet worden', aldus de Nijmeegse.

Ze liep naar eigen zeggen mee in de demonstratie omdat ze bezorgd is over racisme en andere vormen van xenofobie in de maatschappij. 'Ook maak ik mij zorgen over de groei van partijen als de PVV en FVD, die dit soort denkbeelden uitdragen.'

Zie ook: