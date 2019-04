Buitgemaakte auto van brutale diefstal gevonden

De twee vrouwen kwamen vorige week donderdag na een wandeling rond een uur of 17.00 uur terug op de Van Pallandtweg in Neerijnen. De dames stapten in hun auto en toen zij weg wilde rijden lag er een man op de weg. Een van de vrouwen liep naar de man toe om te vragen of hij hulp nodig had. Op dat moment stond de man op een nam een sprint naar de auto. Hij probeerde vervolgens de andere vrouw achter het stuur vandaan te trekken. Na een behoorlijke worsteling slaagde de man erin om met de auto weg te rijden. De twee vrouwen liepen verwondingen op en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.



Getuigenoproep



De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien in de buurt van de Van Pallandtweg of bij de vindplaats van de auto in Zoelen. Heeft u iemand zien rijden in een grijs/blauwe Toyota Yaris, of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

De terug gevonden auto ziet u op de foto. Deze is gemaakt door agent Frits Burgers.