Veel animo voor Obstacle Run in Hattem

Het gaat hard met de aanmeldingen voor de Obstacle Run in Hattem. Drie dagen na de start van de online inschrijving zijn nog maar 80 van de maximaal 500 plaatsen over. Dat meldt de organisatie maandag.

De editie van dit jaar is een logisch vervolg op de Obstacle Run van vorig jaar. De eerste editie was met bijna 250 deelnemers een groot succes en nu koerst de organisatie dus af op 500 deelnemers. Kinderen tot 16 jaar kunnen meedoen voor 7,50 euro en vanaf 16 jaar is de deelnameprijs 15 euro.

Uitdaging voor jong en oud

De Obstacle Run is geen wedstrijd maar een uitdaging. 'Het gaat niet om een winnende tijd, maar om de sportieve uitdaging de Obstacle Run uit te lopen. En daardoor was het vorig jaar zo succesvol. De oudste deelnemer was 68 en de jongste 7. Prachtig, want dat was ons doel. Jong en oud in beweging krijgen', aldus de organisatie.

Inschrijven

Jongeren tot en met 12 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene. 'Het liefst natuurlijk een vader of moeder of opa en oma. Maar vorig jaar deed er ook een klas van een basisschool mee onder begeleiding van een aantal ouders. Dat is natuurlijk ook prima', legt de organisatie uit.