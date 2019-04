Waar komen ze vandaan, al die gele akkers?

Annemarie Doze uit Brummen plaatst vraagtekens bij de gele velden. 'Ze hebben een heel aparte kleur, voor mijn gevoel is dit nieuw. Ik vraag me af: 'Wat is dit? Is dit wel gezond en is dit wel een natuurlijk aanzicht?''

Natuurlijk is het niet helemaal. Dit komt namelijk doordat boeren Roundup gebruiken om de in de winter aangegroeide grassen te verwijderen. Dit als voorbereiding voor het planten van nieuwe gewassen. De kleur ontstaat door het onkruidbestrijdingsmiddel.

'Daar maak ik me zorgen over als burger. Als daar spullen op gespoten worden die niet oké zijn, moet er zeker onderzoek naar worden gedaan', vindt Doze.

Luister hier naar Annemarie Doze en de reactie van boer Bert Sloetjes



Roundup slecht?

In sommige landen is Roundup verboden, maar in Nederland niet. Het middel bevat de organische stof glyfosaat en tast volgens de Wageningen Universiteit wel het land aan, maar niet ons water en voedsel..

Toch wordt er vaak gezegd dat het bestrijdingsmiddel gif is. Boer Bert Sloetjes uit Halle vindt die spookverhalen jammer. 'Glyfosaat is zelfs een ontzettend milieuvriendelijk middel.' Er wordt volgens hem een emotioneel verhaal aan gehangen. 'Dan gaan mensen, die niet in deze sector thuis zijn, de mensen geloven die van alle daken roepen dat het vergif is.'

Ploegen zorgt voor veel uitstoot

Als het middel omstreden is, waarom gebruiken boeren het dan? De reden is dat boeren moeten kiezen tussen ploegen of gebruik van glyfosaat. En ploegen leidt door het gebruik van een machine tot extra CO2-uitstoot. Sloetjes: 'Dan is Roundup een milieuvriendelijker middel. En we moeten in het voorjaar met een schoon land beginnen.'