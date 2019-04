In 5 minuten helemaal bij: Kijk op Gelderland!

De onderwerpen van vandaag zijn onder meer:

Gelderland telt een toenemend aantal verkeersslachtoffers. Daarom is er nu het Meldpunt Onveilig Verkeer, een samenwerking van regionale omroepen. Omroep Gelderland ging bovendien kijken op een beruchte kruising in Warnsveld, samen met een automobilist die in september betrokken was bij een ernstig ongeval.

Steenresten van het oude Duitse vliegveld Deelen bij Arnhem, kunnen de redding zijn van bomen en planten in Nationaal Park De Hoge Veluwe. De mineralen in het 'steenmeel' maken de bodem minder zuur en dat is goed nieuws voor de biodiversiteit. Na de droogte van vorig jaar kan de natuur op de Veluwe wel een opkikker gebruiken.

En:

Een eigen tegel voor Snollebollekes in Gelredome. De feestact was daar erg blij mee, en kondigde meteen nieuwe concerten aan in maart volgend jaar.

