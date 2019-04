Streep door triatlon in Zutphen: 'Politie onvriendelijk bejegend'

De organisatie schrijft op haar Facebookpagina het besluit te betreuren. De editie van 2019 zou eigenlijk in het teken staan van het lustrum. Vorig jaar was de triatlon helemaal volgeboekt.

Wisselzone voor het bureau

Bij de jaarlijkse evaluatie liet de politie volgens voorzitter René Wientjes blijken bezwaar te maken tegen de vergunningsaanvraag. Reden is dat agenten tijdens het evenement niet veilig kunnen vertrekken vanaf het bureau aan de Houtwal. 'De politie vindt dat zij belemmerd worden in het uitvoeren van hun functie gedurende de uren dat wij met meer dan 300 deelnemers gebruik maken van de locatie de Houtwal als wisselzone, en de wegen rondom het politiebureau', schrijft de organisatie.

De bezwaren vanuit de politie zijn volgens Wientjes mogelijk het gevolg van taferelen bij de vorige editie. Daarbij zouden agenten die naar het bureau wilden niet altijd even vriendelijk zijn bejegend door de aanwezige toeschouwers.

Alternatief niet veilig

Er is gekeken naar een alternatief, maar daarin hebben de gemeente en de organisatie geen overeenstemming bereikt. 'Het huidige bestuur en de gemeente Zutphen hebben gekeken of er een alternatief kan worden gevonden. Helaas is in de ogen van het bestuur het aangeboden alternatief voor de deelnemers niet veilig genoeg om dit jaar de vijfde editie van de triatlon van Zutphen te gaan organiseren', klinkt het.

In 2020 hoopt het bestuur van Triatlon Zutphen weer een nieuwe editie te organiseren waarbij deelnemers zwemmen in de Vispoortgracht, fietsen langs de IJssel en rennen door de stad. 'Het was makkelijk geweest om de handdoek definitief in de ring te gooien, maar dat hebben we bewust niet gedaan', aldus Wientjes.

