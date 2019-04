Varsseveld Toernooi ondanks deelname PSG afgelast

Het Varsseveld Toernooi voor voetbalteams onder 17 jaar gaat dit jaar niet door. Hoewel met Paris Saint Germain een topdeelnemer in de startblokken stond, is na een aantal late afzeggingen besloten de 23e editie van het toernooi te cancelen.

'Je hebt acht ploegen nodig voor een goed toernooi', zegt voorzitter Joris Kuenen van het Varsseveld Toernooi. 'Tegenover PSG pretenderen we ook dat we een toptoernooi zijn, maar dat konden we niet waarmaken.'

'Moeilijk besluit'

Een uitgeklede versie van het toernooi met mindere teams was dan ook geen optie. 'Het is niet leuk, een moeilijk besluit', aldus Kuenen over het schrappen van het toernooi. 'We hopen dat we PSG volgend jaar wel mogen ontvangen.'

Want volgens de voorzitter komt het voortbestaan niet in gevaar, ook niet door concurrentie van buitenlandse toernooien met meer prijzengeld. 'Het is niet zo dat wij daardoor geen kans meer maken', benadrukt Kuenen, die aangeeft overleg te voeren met nationale en internationale topclubs over deelname aan de editie van 2020. 'Volgend jaar organiseren we gewoon een toernooi in Varsseveld.'