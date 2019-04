Verzetsman uit Nijmegen sterft met foto van zes zonen in zijn portemonnee

Peter Will uit Nijmegen sterft op 24 april 1945 in een treinwagon in Duitsland. Op 8 april is de verzetsman per ziekentransport per trein (veewagens) vervoerd in de richtingen van Bergen-Belsen, Bergedorf, Neubrandenburg, Hamburg-Altona, Bremervörde en Brillit. Op deze laatste plaats wordt zijn lichaam uit de trein gehaald en, met circa 300 andere, in een massagraf begraven. Will heeft tot aan zijn dood een brief aan zijn vrouw en diverse foto's van zijn zes zonen in zijn portefeuille.

Het lichaam van Will wordt pas in 1966 herbegraven op de Erebegraafplaats in Loenen. Zijn zoons zoeken uit hoe het hun vader is vergaan in de oorlogsjaren. In de brief geeft hij zijn vrouw adviezen voor de opvoeding van de jongens omdat hij dan al vermoedt dat hij niet zal terugkeren. De brief en de portemonnee komen in 2015 boven water via International Tracing Service in Bad Arolsen (Duitsland).

Zes zonen van groot naar klein

Op de foto's staan de zes zonen op een rijtje van groot naar klein. De langste is Bert, hij weet nog hoe zijn moeder er na de oorlog alleen voor stond. Ze heeft zijn verdwijnen nooit kunnen verwerken en heeft nog lang de pantoffels en de pijp van haar man klaargezet aan het eind van de middag. Uiteindelijk kon ze het niet aan en viel het gezin uit elkaar. Het vinden van de portemonnee en de brief heeft in ieder geval de zoons rust gegeven over de laatste dagen uit het leven van hun vader. De broers Peter jr. en Joop schreven een boek over hun vader 'Peter Will 21-8-1896 - 24-4-1945, een levensverhaal.

Een aantal van de foto's van Peter Will (Foto's familie Will)

