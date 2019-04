De Graafschap fel op verkoop Ajax-kaarten, lang stadionverbod dreigt

'De publiekstribune is voor supporters van De Graafschap en we willen weten wie we in huis halen', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. De kaartverkoop voor de wedstrijd die voorlopig op zondag 28 april wordt gespeeld, ging zondagmiddag om 12.00 uur van start.

Binnen twee minuten was de volledige Vijverberg volgens Ostendorp uitverkocht. 'We zien op dit moment al dat er kaarten op Marktplaats worden aangeboden', aldus de algemeen directeur.

Stadionverbod en fikse boete

Toegangskaarten en seizoenkaarten die worden aangeboden, worden door de Doetinchemse voetbalclub geblokkeerd. Daarnaast riskeert de aanbieder een stadionverbod van 18 maanden en een boete van 450 euro.

Voor seizoenkaarthouders geldt dat het verlengen van de kaart onmogelijk wordt gemaakt. 'Als je een keer niet kunt en je stuurt je buurman is dat iets anders, maar ik zie hier al kaarten voor 200 euro voorbijkomen', aldus Ostendorp. 'Samen met Marktplaats doen we er alles aan en we hebben er ook al een aantal op de korrel.'

Alles uit de kast voor veiligheid

De vorige ontmoeting tussen beide ploegen op De Vijverberg ging gepaard met ongeregeldheden. Reden voor De Graafschap om zich goed voor te bereiden.

'Dit is een wedstrijd waar alles uit de kast wordt getrokken om het veilig te laten verlopen, binnen en buiten het stadion', benadrukt Ostendorp, die in de aanloop naar het duel overlegt met de gemeente en politie. 'Ik heb nu nog geen beeld van de maatregelen, dat is ook afhankelijk van de dag waarop de wedstrijd wordt gespeeld.'