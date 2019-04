Valentijn veroorzaakte een zwaar ongeluk: 'Ik heb het er nog steeds moeilijk mee'

'Het was een zondagavond', vertelt Crum. 'Ik was onderweg naar een collega van mij. Ik rijd naar het kruispunt toe. Ik stop en ik wil naar links gaan, richting Lochem. En ik word geraakt door een auto die ik geen voorrang heb gegeven. Met alle gevolgen van dien.'

Veel weet hij er niet meer van. 'Het enige dat ik mij kan herinneren, is dat ik met mijn schouder heel hard tegen het raam aan klap. En dat ik denk: pas op je hoofd, pas op je hoofd, pas op dat je niet met je hoofd tegen het raam aan klapt.'

Een tegenligster werd met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. 'En ze heeft er langere tijd gelegen.' Op de vraag hoe het nu met haar gaat, komt geen antwoord van Crum. Te pijnlijk.

De ravage na het ongeluk op 23 september 2018. Foto: GinoPress

'Emotioneel verschrikkelijk'

Crum kan er nog steeds moeilijk over praten. 'Emotioneel is het verschrikkelijk. Het feit dat jij een aanrijding hebt veroorzaakt met lichamelijke en emotionele schade is verschrikkelijk. Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Ik krijg er nu weer een brok van in de keel.'

Het liefst mijdt Crum de kruising. Maar als hij er rijdt, komen er nog altijd veel emoties naar boven. 'Ik heb hier therapie voor gehad. Die heeft wel grotendeels geholpen. Maar het zal altijd blijven. Al deze herinneringen zal ik de rest van mijn leven met me mee moeten dragen.'

'Maak er alsjeblieft werk van'

Voor Crum staat één ding vast: de kruising is gevaarlijk, want sindsdien waren er nog drie of vier zware aanrijdingen. 'Dus er moet wat aan gebeuren. Maak er alsjeblieft werk van. Zorg dat er een rotonde komt. Anders is het wachten tot het opnieuw fout gaat, met wellicht dodelijke afloop.'

De provincie heeft toegezegd opnieuw onderzoek te doen naar de kruising. Tot nu toe vond de provincie een rotonde niet nodig. Door aanpassingen aan het kruispunt in 2017 zou het voldoende veilig moeten zijn. Maar de gemeenten Bronckhorst, Zutphen en Lochem willen dat er extra maatregelen worden genomen, omdat er nog steeds ongelukken gebeuren.

