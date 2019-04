Voetbalde er een kleine Abe Lenstra in Oene?

J.W. van Hell brengt olie en gas aan huis, aardgas kent Oene nog niet en de plaatselijke smid die pakt zijn gereedschap en beslaat het paard van een klant. De spaarbank bergt het geld van de jonge inwonertjes veilig op in in een enorme kluis, want wie wat bewaart die heeft wat. In de derde dorpsfilm van 2019 staat het Veluwse plaatsje in de schijnwerpers.

School met de Bijbel en de fiets met autostuur

De kinderen van de School met de Bijbel komen eerst nog heel rustig naar buiten maar op het plein wordt het al gauw een dolle boel en worden de jongens gejonast. Een groepje dames maakt een kantine of buurthuis schoon en de cameraman lijkt wel dronken als ie bij het café van de familie Post aankomt. Door de dorpsstraat komen twee lachende jongens op een heel hoge fiets met autostuur aan rijden en beschadigde of oude auto's worden in Oene gewoon met schuurpapier en een kwast weer fijn in de lak gezet.

(Still uit de dorpsfilm van Oene)

Abe Lenstra jr. ?

De brandweer oefent speciaal voor deze opnames, maar de eerste hulp wordt toch in de handen van drie dames in regenjas gelegd. Op het voetbalveld van VV Oene zien we een kleine Abe Lenstra in een Ajax-achtig shirt en in de afsluitende optocht komt de OTV, Oener Toneelvereniging voorbij die al sinds 1953 voor vermaak in het dorp zorgt.

Aflevering 3, dinsdag 16 april, Oene 1965.

Met speciale dank aan de familie Buitenkamp, Bennie van der Veen en Streekarchief Epe-Hattem-Heerde.