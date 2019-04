LIVE | Vermoorde transgenderprostituee had 36 wonden op hoofd en in gezicht

Een 29-jarige man uit Ede staat voor de rechter voor de moord op transgenderprostituee Bianca in Arnhem. De vrouw werd in september 2017 dood gevonden in een woning aan de Johan van Oldenbarneveldtstraat. Later vanmiddag wordt de strafeis verwacht.

De verdachte zou het slachtoffer meerdere keren met een zwaar voorwerp op het hoofd hebben geslagen.

Tijdens de zitting van vandaag werd bekend dat Bianca 36 wonden op haar hoofd en in het gezicht had. Ze heeft geprobeerd de slagen af te weren, want ook op haar handen en armen had ze verwondingen. Daarnaast had de prostituee inwendig letsel in haar hoofd en vochtophoping.

Verslaggever Petra Kuzee twittert vanuit de rechtszaal:

'Ik ben onschuldig'

De 32-jarige Venezolaanse was nog maar net aangekomen in Nederland. De verdachte was mogelijk haar eerste klant. Hij werd vijf dagen na de vondst van het lichaam opgepakt, maar zegt onschuldig te zijn.

'Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik ben niet in aanraking geweest met diegene die overleden is, maar het is me duur komen te staan. Ik ben ook mijn relatie kwijtgeraakt en ik heb mijn eenjarig dochtertje vorige week pas weer voor het eerst gezien', sprak hij in de rechtszaal.

'Kulverhaal'

De Edenaar zegt wel in het huis aanwezig te zijn geweest, maar dat drie donkere mannen de woning overvielen en Bianca hebben gedood. Zelf liep hij naar eigen zeggen een hersenschudding op. Het Openbaar Ministerie noemde dit in een eerdere zitting een 'kulverhaal'.

Een vriend van de verdachte heeft verklaard dat de Edenaar de ochtend na de moord bij hem heeft gedoucht. Hij zou letsel op zijn handen hebben gehad en last van zijn rug.

In een prullenbak in de buurt van het huis van een vriend zijn later een jas, broek, hoeslaken en badlaken gevonden. Het DNA dat daarop is gevonden, is niet eenduidig. Roze vlekken op broek duidden op mogelijk chloor gebruik.

De verdachte is in het Pieter Baan Centrum geweest, maar weigerde mee te werken aan een onderzoek. Uit observatie blijkt onder meer dat hij sinds jongs af aan anti-sociaal gedrag vertoont, agressie- en impulsproblemen heeft, zich niet kan beheersen, narcistisch is en psychopathische trekken heeft. Ook gebruikt hij drugs.

Emotionele verklaring van zus

De moeder en zussen van het slachtoffer zijn vandaag bij de rechtszaak. Ze zijn vanuit Venezuela naar Arnhem gekomen. Een tolk staat de drie bij.

Een van de zussen las in de rechtszaal een emotionele verklaring voor in het Spaans. 'Ik zal mijn zus altijd herinneren met die glimlach die haar zo eigen was', sprak ze onder meer. 'Ik vraag om gerechtigheid zodat de verdachte geen ander meer kwaad kan doen. Een boom die verdraaid geboren is, zal nooit een rechte stam krijgen.'

De verdachte heeft al die tijd vastgezeten. Verzoeken van zijn advocaat om zijn cliënt voorlopig vrij te laten, zijn door de rechter afgewezen. De rechter gaf in augustus vorig jaar aan dat de verdachte eerst onderzocht moest worden in het Pieter Baan Centrum.

Zie ook: