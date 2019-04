Blinden voeren actie om veilig te kunnen oversteken

Mensen die slechtziend of blind zijn gebruiken de lijnen om veilig van A naar B te komen, bijvoorbeeld door te voelen met taststokken of voeten. Als de geleidelijn niet meer te volgen is, omdat er bijvoorbeeld reclameborden op staan, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.

'Het gebeurt heel vaak'

Marjolein van den Broek, die naar eigen zeggen stekeblind is, maakt onderweg van alles mee. 'Mensen gaan bijvoorbeeld staan kletsen op de geleidelijn of mensen zetten er een fiets op of een auto of een koffer. En dan raak ik mijn weg kwijt. Het gebeurt heel vaak', legt ze uit.

Verslaggever George Borghouts sprak in Arnhem met Van den Broek:

Van den Broek zou het fijn vinden als mensen zich meer bewust worden van de functie van de geleidelijnen. Want volgens haar kan het goed mis gaan als blinden of slechtzienden de weg wordt versperd. 'Er stond bijvoorbeeld een keer een vrachtwagen met de laadklep open en dat ging maar net goed. Als je daar keihard met je hoofd tegenaan loopt, is dat natuurlijk niet echt lekker.'

Stickertegels met campagnelogo

In de gemeenten die deelnemen aan de actie 'Houd de lijn vrij!' worden op straat en op de stations stickertegels met het campagnelogo naast de geleidelijnen geplakt. Dat logo is een figuur, die met een taststok over zo'n lijn loopt met daaronder de tekst: 'Vrijhouden!'. In Arnhem wordt de sticker vanmiddag geplakt door wethouder Martien Louwers.

De campagne werd vorig jaar voor het eerst gehouden in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Daar zijn dus 21 andere gemeenten bijgekomen.