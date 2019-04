Wethouder Melissen: Den Haag lijkt ogen te sluiten voor tekorten gezondheidszorg gemeenten

In een uitzending van Het Koetshuis van RegioTV Tiel, bekritiseerde de wethouder de manier waarop het rijk met het issue omgaat: 'Als zoveel gemeenten in Nederland alles bij elkaar bijna een half miljard te kort komen, is het duidelijk dat er iets aan de hand is. Dat het rijk daar niets aan doet, vindt ik echt niet te begrijpen.'

Bezuinigingen

De gemeente Tiel kampt met een groot, structureel tekort - met name door de uitgaven in de jeugdzorg. Door deze tekorten moet de gemeente flink bezuinigen.

'Op dit moment zijn we hard aan het werk om te kijken hoe we deze tekorten kunnen wegwerken. Duidelijk is wel dat iedereen in de stad gaat merken dat er geen geld meer is in Tiel', vertelt wethouder Melissen. In mei wordt bekend welke organisaties getroffen gaan worden door de bezuinigingsmaatregelen.

Kijk hier naar de volledige uitzending van Het Koetshuis met de Tielse wethouder: