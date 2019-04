Dierenambulance Arnhem vreest zwaar jaar voor konijnen

De dierenambulance voor Arnhem en omstreken vreest dat konijnen in de omgeving van Arnhem een heftige zomer te wachten staat met de besmettelijke konijnenziekte myxomatose. De dierenambulance heeft nu al een handvol besmette wilde konijnen opgehaald of binnengekregen. Volgens coördinator Henriëtte van der Meijden is dat 'bizar voor april'.

Myxomatose is een erg besmettelijke konijnenziekte. Konijntjes krijgen zwellingen en korsten bij oogleden, oren, neus en hun geslachtsstreek en overleven de ziekte bijna nooit. 'De ziekte steekt om het jaar de kop op. Het ene jaar is het er nauwelijks en het jaar daarop wordt het erg. Dat er nu al zo vroeg in het jaar zieke konijnen zijn, is voor ons een voorspeller dat het deze zomer erg zal opspelen.'

Zeer besmettelijk

Wilde konijntjes die ziek zijn, kunnen makkelijk gepakt worden, omdat ze niks meer zien omdat hun oogjes dichtzitten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in grasbermen en parken, zoals bij IJsseloord II.

Voor mensen met tamme konijnen is het aanraken van een ziek wild konijn een slecht idee. 'Het is zo besmettelijk dat we met een ziek konijn niet eens het terrein van het Dierentehuis op gaan om de tamme konijnen te beschermen', zegt Van der Meijden.

De ziekte kan ook via stekende insecten, zoals vlooien of muggen, worden overgebracht. De dierenambulance adviseert eigenaren van tamme konijnen nadrukkelijk om na te gaan of de vaccinaties van hun huisdieren nog up-to-date zijn.