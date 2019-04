Buitenlandse onderzoeker Wageningen hoeft straks niet langer op de bank te slapen

De Wageningen Universiteit (WUR) wil huisvesting regelen voor nieuwe buitenlandse onderzoekers. Op dit moment is huisvesting voor deze wetenschappers een probleem. Met ingang van dit najaar moeten zij in ieder geval kunnen rekenen op een woning voor drie maanden.

Rector Arthur Mol wil dat deze groep onderzoekers (ook wel promovendi genoemd) straks dus verzekerd is van een woning. Dat moet gebeuren via studentenhuisvester Idealis, die zegt in gesprek te zijn met de universiteit en de promovendi. Dat meldde Mol onlangs aan de medezeggenschapsraad.

Omroep Gelderland besteedde onlangs ook aandacht aan het huisvestingsprobleem van de zogenoemde 'sandwich-promovendi':

Op de bank

De huisvesting is bedoeld voor mensen die afwisselend in Nederland en in hun eigen land onderzoek doen en mede hierdoor moeite hebben een woning te vinden.

Zij komen vaak uit tweede- en derdewereldlanden en hebben niet het geld of het netwerk om een woning tegen particulier tarief te huren, als zij geen studentenkamer kunnen vinden. Noodoplossingen zijn voorhanden, maar die weten zij niet altijd te vinden.

Ook hun kortstondige verblijf in Nederland maakt het voor hen lastig een kamer te vinden, aangezien er lange wachtlijsten zijn in Wageningen. Het gevolg is dat de promovendi regelmatig moeten verkassen of terechtkomen op banken van collega's en vrienden.

WUR-rector Arthur Mol en Bart van As van Idealis reageren op de problematiek:

De problemen kwamen in november vorig jaar aan het licht, toen een belangenvereniging voor promovendi onderzoek deed naar huisvesting van de groep. De Wageningen PhD Council zegt tevreden te zijn met de nieuwe stap.

Naast de kamergarantie van drie maanden en een verbeterde informatievoorziening, gaat de universiteit nieuwe buitenlandse promovendi het afraden tussen september en december naar de stad te komen. De druk op de kamermarkt is dan namelijk het hoogst.

