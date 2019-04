Startschot voor educatief project Reizen in de tijd

Burgemeester Keerweer geeft woensdag 17 april 2019 het startschot voor de educatieve bezoekles Reizen in de Tijd voor basisschoolleerlingen in het WO2- en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren.

Programma:

09.00 uur - kort welkomstwoord door Peter den Tek (voorzitter WO2- en vliegeniersmuseum)

09.02 uur - aftrap door burgemeester Keereweer

09.05 uur - start van de pilotles (leerlingen van basisschool De Rietschoof uit Opijnen)

10.15 uur - evaluatie

10.30 uur - dankwoord Peter den Tek

Op woensdag 17 april a.s. om 9.00 uur gaat klas 7/8 van basisschool De Rietschoof uit Opijnen de bezoekles “Reizen in de Tijd” testen. Deze bezoekles heeft het WO2- en Vliegeniersmuseum samen met Erfgoed Gelderland ontwikkeld.

Tijdens een educatieve zoektocht op Fort Vuren en in het museum volgen de leerlingen de missies van drie piloten die door het noodlot tijdens de Tweede Wereldoorlog aan elkaar zijn verbonden. Hierbij moeten de leerlingen niet alleen de antwoorden op de vragen vinden maar zich ook ‘inleven’ in deze piloten en hun eigen mening vormen.

Reizen in de Tijd:

Reizen in de Tijd is een digitale tijdlijn voor Gelderse basisscholen waarbij de plaatselijke historie wordt geïntegreerd in de algemene geschiedenislessen op school. Bij bepaalde lessen kan de school ook een bezoekles reserveren. Voor groep 8 heet de digitale lijn ‘om niet te vergeten’:

“Dit nooit meer”, zeiden de mensen na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft grote littekens achter gelaten. Niet alleen is onze omgeving erdoor veranderd, ook de geschiedenis van de mensen is erdoor gevormd. Leerlingen ontdekken hoe het leven toen was en bedenken wat er nodig is om te kunnen leven in vrijheid en vrede. www.reizenindetijd.nl

Meer achtergrond over de drie piloten die voor deze bezoekles zijn geselecteerd:

1. Robert M. Martin was een Amerikaan van 21 en geboren te Smithfield, Rhode Island – Verenigde Staten van Amerika. Op 28 juli 1943 sprong hij uit zijn zwaar beschadigde B-17 bommenwerper. Ten gevolge van een kapotte parachute is hij ten zuiden van het Geofort doodgevallen. Zijn lichaam is met een vrachtwagen van een inwoner van Asperen eerst naar Asperen gebracht waar hij in het lijkenhuisje heeft gelegen. Hierna is hij naar Rotterdam vervoerd waar hij tijdelijk is begraven. Na de oorlog is Robert Martin herbegraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Condroz in België.

2. Basil Scarff was een Britse piloot die tijdens de oorlog vrijwillig in dienst was gegaan bij de RAF. Hij vloog in een Mustang gevechtsvliegtuig en ondersteunde na D-day de Geallieerde opmars door Frankrijk, België en Zuid Nederland tot het moment dat zijn vliegtuig op 15 september 1944 werd neergeschoten. Hij wist zich met zijn parachute te redden en komt bij de Hellouwse molen terecht. Hij wordt door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Hij heeft de rest van de oorlog in een krijgsgevangenkamp in Duitsland gezeten.

3. Ryszard Lewczynski wordt op 17-3-1918 te Wlodowa in Polen geboren. Als piloot vecht hij tegen de Duitsers vanuit Polen, Frankrijk en uiteindelijk Groot-Brittannië. Op 16 september 1944 valt zijn squadron Duitse stellingen aan bij Vuren waarbij hij wordt neergeschoten. Hij wordt krijgsgevangen gemaakt, ondervraagd en afgevoerd naar Gorinchem. Daarna ontbreekt ieder spoor van hem; hij wordt nog steeds vermist. Hij liet een vrouw en kind achter in Engeland.