KNVB stelt onderzoek in naar aantijgingen Vitesse-trainer Slutskiy

Volgens Slutskiy maakte Gözübüyuk drie grote vergissingen op een rij. Ook hekelde hij het gedrag van de arbiter buiten het veld.

Hij denkt dat mensen in het stadion voor hem komen. Leonid Slutskiy

'Hij zegt nooit hallo. Geeft nooit een hand. Hij legt ook nooit beslissingen uit en dat is voor mij echt een verrassing. Deze man is te arrogant. Hij denkt dat mensen in het stadion voor hem komen. Ik ben echt heel kwaad. Hij is de meest vreselijke scheidsrechter in de wereld. En ontzettend zelfingenomen', sprak de oefenmeester na afloop tijdens de persconferentie.

Later deze week wordt bekend of er een schorsing of een berisping volgt. De aanklager wil eerst helder hebben wat de Vitesse-trainer tijdens de interviews precies heeft gezegd.

