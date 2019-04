Kunstwerk Giesbeek ter discussie; verplaatsen of vernietigen?

door Lonneke Gerritsen

Het bouwwerk is in 2001 bedacht en gemaakt door kunstenaars Bas Maters, Mark Oonk en Caroline Kortenhorst. Precies dezelfde bouwwerken - maar dan in andere kleuren - staan in Lathum en Angerlo om de verbondenheid tussen de drie dorpen te symboliseren.

Kunst met communicatiemiddel

Het zijn een soort betonnen paviljoentjes met drie zitplaatsen en een soort tafeltje. Bovendien kon je via een speciale bol zelfs contact maken met een ander dorp. Maar de apparatuur is kapot en het kunstwerk in Giesbeek wordt tegenwoordig vooral gebruikt als hangplek. Veel dorpsbewoners zijn nooit enthousiast geweest over het bouwwerk blijkt nu. In Giesbeek werd het bouwwerk op het Dorpsplein geplaatst, maar eigenlijk was dat toen al geen geschikte locatie. 'Het werk past hier niet, het is al zo'n stenen omgeving', zegt Toine van de Lisdonk van de klankbordgroep die zich in Giesbeek bezighoudt met de herinrichting van het centrum.

'Bijna alle mensen die hebben gereageerd op de oproep 'Wat te doen met het kunstwerk' willen het werk weg hebben uit het dorp. Verplaatsen vinden de meeste inwoners zonde van het geld', zegt Van de Lisdonk. Maar het is een lastige kwestie, want het totale kunstwerk 'klopt niet meer' als dat in Giesbeek zou verdwijnen.

Niet begrepen

Kunstenaar Bas Maters, die samen met Oonk en Kortenhorst de werken bedacht, is een tijd terug overleden. De andere twee staan er in zoverre hetzelfde in, dat ze het liefst een andere plek zien voor het werk. 'Het is wel verdrietig om te horen dat niemand het eigenlijk nog wil', zegt Kortenhorst. 'Maar wie ben ik om te zeggen dat je het moet houden als niemand het nog mooi vindt? Kunst in de openbare ruimte maak je niet alleen voor de kunstwereld, maar voor iedereen.'

Oonk denkt dat veel mensen het kunstwerk niet goed begrijpen en het verhaal erachter niet kennen. 'Er zouden destijds bordjes met uitleg bij geplaatst worden, maar dat is helaas nooit gebeurd.' Volgens hem is vernietigen van het kunstwerk bijna net zo duur als verplaatsen, dus hoopt hij van harte dat de gemeente voor die laatste optie kiest.

In het groen

Inmiddels begint de tijd te dringen, want het Dorpsplein wordt binnenkort aangepakt en dan moet het kunstwerk weg. De gemeente Zevenaar - waar Giesbeek nu onder valt - wil dan ook vóór de zomer een oplossing. Een mogelijke nieuwe plek is net buiten Giesbeek, langs de dijk en aan het water. 'Daar in het groen, komt het kunstwerk misschien beter tot zijn recht', zegt Van de Lisdonk. Binnenkort gaat een voorstel met de opties verplaatsen of vernietigen naar het Zevenaarse college van burgemeester en wethouders.

