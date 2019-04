Docent sieradenontwerp Herman Hermsen gaat met pensioen: 'Maar als kunstenaar heb ik gelukkig levenslang!'

De sieraden van Herman Hermsen (65) uit Oosterbeek waren te zien in musea en galleries. Maar hij wilde zijn kennis ook doorgeven. Als docent werkte hij bij kunstopleidingen in Arnhem, Utrecht en Düsseldorf. Nu gaat hij met pensioen als docent. Maar als kunstenaar gaat ‘ie nog lang niet achter de geraniums. ‘Nee, hoor. Als kunstenaar heb ik gelukkig levenslang!'

Hermsen heeft vanaf 31 maart een soort afscheids-expositie samen met 15 van zijn alumni-studenten van de kunstopleiding in Düsseldorf. ‘Ik heb door de jaren heen natuurlijk heel veel studenten gehad. Maar deze hebben een speciaal plekje.’ Op de expositie in Galerie Marzee in Nijmegen (zijn geboortestad) hebben ieder van die studenten 5 werken en verder is er vooral veel te zien van het werk van Hermsen – een selectie van zijn werk van de afgelopen 5 jaar.

Hermsen combineert zijn werk als kunstenaar als sinds de jaren 80 met werken als docent. Het lesgeven kwam onverwacht op zijn pad. En het was geen liefde op het eerste gezicht. ‘Ik werd gevraagd om ter vervanging van een docent een semester een project te doen bij Artez in Arnhem. Na dag 1 dacht ik: ‘dit doe ik na dit project echt nooit meer. Ik vond het helemaal niet leuk om aan de andere kant van de lijn te staan. Maar naar mate het semester vorderde lukte het me steeds beter om de studenten te bereiken.’

Draagbare sieraden

En zo ging hij na dat project bij Artez, een dag in de week werken bij de hogeschool in Utrecht en later dus in Düsseldorf waar hij nu na 27 dienstjaren afscheid neemt. Hij introduceerde er een andere manier van werken. ‘Samen met 2 andere docenten die daar ook pas kort waren, . zijn we een andere richting op gegaan. Meer gericht op eigentijdse, draagbare sieraden. Goed vormgegeven, maar beter reproduceerbaar en betaalbaar. Die opleiding in Düsseldorf is een beroepsopleiding en die mensen moeten er straks ook hun brood mee verdienen.’

Hij laat zo een mooie erfenis achter: de opleiding is steeds meer een voorbeeld geworden voor andere opleidingen. ‘Een school in Luzern gaat nu ons concept overnemen. Dat is wel een mooie waardering voor ons werk, ja.’

Van mooi naar lelijk en andersom

Zijn pensionering komt op een goed moment, zegt Hermsen. ‘Ik heb meer dan 30 jaar les gegeven. En ik wil nog vanalles.’ Hij is met een groep van 6 internationale sieradenontwerpers bezig met een project. ‘Daarmee gaan we echt helemaal out of the box’, zegt hij enthousiast. ‘We gaan elkaar opdrachten geven via een soort lootjes-systeem. Een beetje als met Sinterklaas Je geeft elkaar een opdracht. Iedere kunstenaar geeft de ander een mooi object, sieraad of foto waar de ander dan iets lelijks van moet maken. Én iets wat hij of zij lelijk vindt en waar je dan iets moois van moet maken. Ja, dat prikkelt me wel. Ik heb er ontzettend veel zin in; uit je comfort zone gehaald worden! Nou alleen nog een galerie vinden die het straks wil exposeren.’